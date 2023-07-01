Москва, 1 июля, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Интервал движения поездов увеличился 1 июля на участке зелёной ветки метро Москвы из-за человека на путях.

Как сообщили в Дептрансе, это произошло в 19:25 мск. После этого полностью остановилось движение от станции «Автозаводская» до станции «Орехово». В обратном направлении поезда двигались с увеличенными интервалами. В 19:43 мск стало известно, что движение на Замоскворецкой линии восстановили. Департамент транспорта сообщил об этом в своём Telegram-канале.

ИА Регнум сообщало 17 июня о временной остановке движения поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена. Причиной стала проверка инфраструктуры. По этой же причине на южном участке линии временно закрыли станции «Серпуховская» и «Тульская». «Мосгортранс» выделил 25 автобусов, чтобы компенсировать москвичам неудобства.