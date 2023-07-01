Екатеринбург, 1 июля, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Муж опекунши убитого в Екатеринбурге шестилетнего мальчика впервые 1 июля прокомментировал его гибель. Когда ребёнок погиб, мужчина находился на службе в зоне специальной военной операции на Украине.

СУ СК России по Свердловской области/Telegram 33-летняя жительница Екатеринбурга, подозреваемая в совершении убийства малолетнего

«Я в шоке от происходящего, мне нужно прийти в себя», — процитировало его «КП-Екатеринбург».

Сейчас военный проходит по делу об убийстве как свидетель. Больше никаких комментариев он не дал.

Также 1 июля стала известна дата смерти мальчика — 3 декабря. О пропаже мальчика заявили 26 июня. Опекун утверждала, что он сбежал.

Как сообщало ИА Регнум, в Екатеринбурге заявили о пропаже шестилетнего ребёнка, который ушёл из дома и пропал без вести. В поисках принимали участие полторы тысячи человек. Они опросили более 1800 местных жителей, рассчитывая получить информацию. Позднее задержали 34-летнюю женщину, Веронику Наумову, опекуна пропавшего мальчика. Сообщалось, что она воспитывала также троих родных детей и троих приёмных, обращалась с ними жестоко.

Тело ребёнка вскоре нашли в большой сумке в гаражном комплексе в Чкаловском районе города. Криминалисты определили, что смерть наступила несколько месяцев назад. Таким образом, Наумова скрыла факт смерти мальчика. Она не признала свою вину и заявила, что произошёл несчастный случай, и ребёнок утонул в ванной.