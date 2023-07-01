Киев, 1 июля, 2023, 19:43 — ИА Регнум. Министерство обороны Украины отстранило Руслана Рыгованова от должности врио директора департамента ресурсного обеспечения через три дня после назначения, так как появились сообщения, что он участвовал в съёмках передач на российском телевидении. Об этом сообщила пресс-служба украинского военного ведомства.

«Отстранение произошло сразу после появления противоречивого рода информации об указанном лице», — говорится в публикации.

Ранее в украинских СМИ сообщили, что Рыгованов участвовал в политических ток-шоу в России. Минобороны начало проверку этой информации.

Как сообщало ИА Регнум, Рыгованов в октябре 2017 года выступал на российском телеканале ТВЦ в передаче «Право голоса». Он критиковал украинскую власть за то, что она занимается только внешней политикой, редко вспоминая о собственном народе.

В 2015 году Рыгованову уже приходилось уйти с должности помощника украинского народного депутата из-за участия в российских телепередачах.