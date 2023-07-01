Екатеринбург, 1 июля, 2023, 18:59 — ИА Регнум. ДТП на 66-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень привело к гибели пятимесячной девочки, пострадали ещё семь человек, в том числе пятеро детей. Об этом 1 июля сообщила пресс-служба свердловского СК.

«Пятимесячная девочка, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, скончалась впоследствии в больнице», — говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что 30 июня, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей Chevrolet и Honda. По предварительным данным, водитель американской машины выехал на встречную полосу для обгона.

Прокуратура области изъяла материалы дела у ГИБДД и передала для дальнейшей проверки в следственный отдел в городе Заречном. Там возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлёкшем смерть человека.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июля в Ставропольском крае также столкнулись два автомобиля из-за того, что водитель одного из них выехал на встречную полосу. В аварии погибли женщина и двое её детей. Их перевозили с нарушением правил дорожного движения, без специальных кресел.