Братислава, 1 июля, 2023, 17:46 — ИА Регнум. В Братиславе ученик старших классов поджёг гимназию, в которой проходил обучение, и в результате пожара сам погиб. Об этом сообщил новостной портал standard. sk.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

По данным портала, трагедия произошла утром 1 июля в средней школе для одарённых детей в столице Словакии на улице Скалицка. Рано утром в первый день начавшихся летних каникул 18-летний учащийся предпоследнего класса проник в учебное заведение и развёл огонь на первом этаже здания, а также в спортивном зале. Однако потом не смог выбраться наружу.

Полиция утверждает, что пожар устроили намеренно.

«После тушения пожара сотрудники пожарно-спасательной службы обнаружили на пепелище тело молодого человека без признаков жизни. Вызванный судебно-медицинский эксперт констатировал его смерть на месте происшествия», ― сообщила пресс-секретарь региональной полиции Братиславы Яна Шимункова.

Мотивы юноши неизвестны. Согласно данным портала, он был отличником и успевал по всем предметам. Следствие продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле пожар произошёл в образовательном учреждении № 1158 в Москве. Возгорание в здании в районе Северное Чертаново возникло из-за короткого замыкания в электрощитке. Администрация образовательного учреждения эвакуировала детей до приезда пожарных самостоятельно. В результате никто не пострадал.

В феврале из-за возгорания пришлось эвакуировать приблизительно 400 человек из школы в Улан-Удэ. Огонь вспыхнул на третьем этаже здания.