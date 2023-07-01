Токмак, Украина, 1 июля, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Житель города Токмака Запорожской области погиб в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил 1 июля Telegram-канал «Токмак».

Константин Михальчевский/РИА Новости Разбор завалов после обстрела ВСУ. Токмак. Запорожская область

Ещё один житель города получил ранение. Повреждения в городе получили пять домов. Обстрел Токмака украинская армия вела из ракетной системы залпового огня HIMARS американского производства.

«В 15:50 мск город Токмак подвергся обстрелу нацистами ВСУ», — сообщил канал.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о ракетной атаке ВСУ на Бердянский район, которая не удалась благодаря сработавшей системе ПВО. Одна из двух сбитых ракет при падении повредила строение в селе Троицком.

Как сообщило 1 июля Минобороны, ВСУ безуспешно пытались перейти на запорожском направлении в наступление.

Российские военные отразили попытки атаки в районе села Пятихатки. Также они нанесли поражение одному из подразделений ВСУ в районе села Луговское и уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы около Работино и Новодаровки.