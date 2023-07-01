Мелитополь, 1 июля, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Экипажи вертолётов Воздушно-космических сил (ВСК) России с начала контрнаступления ВСУ 4 июня ежедневно уничтожают украинскую бронетехнику на запорожском направлении. Об этом 1 июля рассказал «Известиям» один из российских лётчиков.

Красильников Станислав/ТАСС Бронетехника ВСУ

«Технику каждый день жжём. С четвёртого числа больше двухсот единиц сожгли. Ну, там, бывает, выдают координаты — и непонятно, по чему стрелять, потому что очень много сгоревшей уже техники стоит… Ну, просто кладбища», — сообщил он.

Экипажи постоянно находятся в боевой готовности, вертолёты вылетают для уничтожения техники ВСУ в дневное и ночное время. Их готовят к вылету сразу после возвращения на аэродром с очередного задания: техники осматривают оборудование, заправляют, а потом перезаряжают боекомплект.

Журналистам рассказали, что на все боевые задачи вылетают сразу несколько вертолётов. В одном из них обязательно находится вооружённая поисково-спасательная группа на случай экстренной ситуации. Также на борту есть медики, готовые оказать помощь.

Ранее немецкий журнал Spiegel признал, что украинская армия не может ничего противопоставить российским вертолётам Ка-52 («Аллигатор»). Они успешно уничтожают бронетехнику ВСУ с безопасного расстояния. Это касается и западной техники. Журналисты назвали вертолёты бичом для танков НАТО.

Газета New York Times также сообщила, что украинские военнослужащие жалуются на эффективность Ка-52. Вертолёты успешно обходят системы ПВО противника и уничтожают западную бронетехнику.