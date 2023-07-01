Оренбург, 1 июля, 2023, 17:12 — ИА Регнум. В Оренбурге погибла девочка, после того как на ребёнка упала бетонная плита теплотрассы. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM

Трагедия произошла вечером 29 июня. Железобетонные перекрытия обрушились на восьмилетнюю девочку у дома №3. Ребёнок скончался на месте происшествия.

Бетонные лотки — крышки, которые закапывают в землю во время прокладки труб — лежали рядом с теплотрассой стопкой. Они остались после недавнего ремонта, сообщил телеканал НТВ. Девочка решила поиграть на них, когда внезапно одна из плит сдвинулась и упала.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Ход расследования взяла на свой контроль прокуратура Оренбургской области. Сотрудники ведомства установят причины и условия трагедии, а также дадут оценку ответственным за содержание теплотрассы ведомствам.

Детский омбудсмен по региону Анжелика Линькова выразила соболезнования родным и близким погибшей девочки. Она заверила, что семье оказывается всесторонняя поддержка, в том числе психологическая.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 24 июня в Красноярском крае погиб подросток, на которого упала бетонная плита. Вместе с 14-летним приятелем он находился в заброшенном здании в селе Сушиновка в Уярском районе. Конструкция на школьника обрушилась в тот момент, когда он прыгнул с бетонной плиты.

В результате мальчик получил многочисленные травмы головы, тела и внутренних органов. Пострадавшего доставили в больницу, однако медикам спасти его жизнь не удалось. Он скончался на следующий день в медучреждении.

В начале июня ещё один ребёнок погиб, получив смертельные травмы при обрушении крыши заброшенного дома в Дагестане. Второго ребёнка, мальчика десяти лет, доставили в больницу с переломами.