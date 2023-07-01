В Приморье пьяные лодочники влетели в гидроцикл

Владивосток, 1 июля, 2023, 17:12 — ИА Регнум. В Приморском крае июля двое пьяных мужчин на лодке протаранили гидроцикл. Кадры с пострадавшими опубликовали 1 июля.

Кадр видео из Телеграм — канала Один из мужчин врезавшийся в гидроцикл

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что мужчины сильно пострадали. Борта их лодки в крови, один из них не в состоянии стоять, второй пытается прийти в себя. Прибывшие на помощь пострадавшим сотрудники МЧС взяли лодку на буксир. Водитель гидроцикла не пострадал.

«30 июня 2023 года на канале острова Русский произошло столкновение гидроцикла и маломерной лодки. В результате происшествия пострадали находящиеся на судне двое граждан, которые доставлены в медицинское учреждение», — сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

В настоящий момент правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося и решают вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и водного транспорта.

Ранее ИА Регнум сообщало, что житель Марий Эл устроил стрельбу из ружья по лодке с рыбаками. Полицейские установили личность стрелявшего, и он признал, что сделал это из хулиганских побуждений. Против мужчины возбудили уголовное дело по соответствующей статье, наказание по которой составляет до пяти лет лишения свободы. В результате инцидента никто не пострадал.