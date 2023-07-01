Мадрид, 1 июля, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Испания больше других европейских стран зависит от поставок российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом 1 июля сообщила испанская газета El Confidencial со ссылкой на данные исследования брюссельского аналитического центра «Брейгель».

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации издания, такая зависимость Испании от СПГ из России обусловлена тем, что в порты станы приходят корабли, продолжающие поставлять в королевство российское голубое топливо, почти ежедневно. При этом поставки СПГ из России за первые пять месяцев текущего года уже сравнялись с поставками за весь 2022 год.

Как указали бельгийские аналитики, это происходит из-за того, что Испания приобретает всё большие объёмы голубого топлива из России, чтобы затем перепродавать его в другие европейские страны, где наблюдается острый дефицит газа.

Отмечается, что Евросоюз по-прежнему не вводит эмбарго на поставки российского СПГ, так как знает, что именно им снабжается регион в критические моменты на фоне перекрытия газопроводов.

Также эксперты предположили, что спрос на газ в Европе в ближайшие месяцы сохранится на уровне прошлых лет, однако в случае, если грядущая зима окажется холоднее предыдущей, ЕС необходимо уже сегодня искать новые источники поставок топлива, так как он в нынешнем году намерен отказаться от большей части российского СПГ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее депутат от Австрийской партии свободы Роман Хайдер заявил, что говорившая о «ненадёжности» варианта получения российского газа глава минэнерго Австрии Леоноре Гевесслер «помешана на зелёной сделке» и не знает, каким образом заменить российское голубое топливо. Он добавил, что страна получает часть газа от Германии и Италии, однако в Вене «не хотят знать», где получают газ две эти страны. По его словам, Австрия получает гораздо больше официальных 64% газа из России.