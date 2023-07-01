В Испании заявили о высокой зависимости страны от газа из России
El Confidencial: Испания больше всех в ЕС зависит от поставок российского газа
Мадрид, 1 июля, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Испания больше других европейских стран зависит от поставок российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом 1 июля сообщила испанская газета El Confidencial со ссылкой на данные исследования брюссельского аналитического центра «Брейгель».
По информации издания, такая зависимость Испании от СПГ из России обусловлена тем, что в порты станы приходят корабли, продолжающие поставлять в королевство российское голубое топливо, почти ежедневно. При этом поставки СПГ из России за первые пять месяцев текущего года уже сравнялись с поставками за весь 2022 год.
Как указали бельгийские аналитики, это происходит из-за того, что Испания приобретает всё большие объёмы голубого топлива из России, чтобы затем перепродавать его в другие европейские страны, где наблюдается острый дефицит газа.
Отмечается, что Евросоюз по-прежнему не вводит эмбарго на поставки российского СПГ, так как знает, что именно им снабжается регион в критические моменты на фоне перекрытия газопроводов.
Также эксперты предположили, что спрос на газ в Европе в ближайшие месяцы сохранится на уровне прошлых лет, однако в случае, если грядущая зима окажется холоднее предыдущей, ЕС необходимо уже сегодня искать новые источники поставок топлива, так как он в нынешнем году намерен отказаться от большей части российского СПГ.
Как сообщало ИА Регнум, ранее депутат от Австрийской партии свободы Роман Хайдер заявил, что говорившая о «ненадёжности» варианта получения российского газа глава минэнерго Австрии Леоноре Гевесслер «помешана на зелёной сделке» и не знает, каким образом заменить российское голубое топливо. Он добавил, что страна получает часть газа от Германии и Италии, однако в Вене «не хотят знать», где получают газ две эти страны. По его словам, Австрия получает гораздо больше официальных 64% газа из России.