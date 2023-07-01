Санкт-Петербург, 1 июля, 2023, 16:52 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге водитель на иномарке сбил двух молодых людей на пешеходном переходе, а потом скрылся с места аварии. Об этом 1 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области.

Кадр из видео

Инцидент произошёл поздно вечером 30 июня в Колпино. У дома 60 на Пролетарской улице водитель за рулём «Мазды» сбил двух пешеходов, переходивших проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе, а потом врезался в припаркованный автомобиль «Форд Фокус». Бросив свою машину, нарушитель сбежал с места происшествия.

«В результате ДТП 22-летний пешеход от полученных травм скончался на месте, второй, 19-летний, госпитализирован в тяжёлом состоянии», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3816883" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пьяный лихач сбил двух парней на зебре, врезался в другое авто и сбежал

Менее часа спустя полиция задержала лихача. По предварительной информации. 36-летний мужчина был пьян.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая в Мытищах Московской области автомобиль сбил четырёх человек у здания колледжа. ДТП произошло на Олимпийском проспекте. Водитель БМВ не справился с управлением и влетел в толпу. Трём пострадавшим потребовалась госпитализация.

В Санкт-Петербурге сотрудникам ГИБДД пришлось устроить погоню со стрельбой, чтобы задержать водителя, не остановившегося по требованию инспекторов. Инцидент произошёл ночью 1 июня в Красногвардейском районе. Инспекторы на Малоохтинском проспекте попытались остановить для проверки документов водителя иномарки. Однако он проигнорировал распоряжение полицейских и, увеличив скорость, попытался скрыться. Началась погоня. В итоге нарушителя удалось задержать. Выяснилось, что он ездил с просроченными водительскими правами.