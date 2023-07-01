Брюссель, 1 июля, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Во время председательства Испании в Совете Европейского союза Украину ожидают важные события. Об этом 1 июля заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью телекомпании TVE.

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci Жозеп Боррель

«Во время председательства Испании на Украине произойдут очень важные события как на поле боя, так и с более или менее теневыми переговорами с целью прекращения конфликта», — сказал он.

Боррель уточнил, что начало переговоров о мирном урегулировании на Украине, по его словам, зависит от событий, которые произойдут в ближайшее время, и добавил, что количество мирных инициатив по этому вопросу должно увеличиться.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Боррель заявил, что Испания во время своего начавшегося с 1 июля председательства в Совете ЕС будет способствовать вступлению в сообщество Украины. Глава евродипломатии отметил, что испанские власти всегда поддерживали вхождение Киева в ЕС.

До этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется на начало переговоров о вхождении в состав ЕС в ближайшие полгода. Он уточнил, что председательство Испании в Совете Европы, начинающееся с июля, будет способствовать этому.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что сейчас вступление Украины в НАТО невозможно. Он отмечал, что сначала Киеву необходим план для приближения к стандартам альянса. Глава украинского минобороны Алексей Резников признал, что Киеву не предложат войти в состав НАТО, пока тот ведёт боевые действия. А руководитель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что сроки вступления Украины в Евросоюз будут зависеть от готовности страны к этому.

При этом 27 мая замглавы МИД России Михаил Галузин назвал одно из условий для мирного урегулирования украинского конфликта. Дипломат указал, что для этого Киеву нужно отказаться от вступления в НАТО и Евросоюз.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко в беседе с ИА Регнум, комментируя обсуждение на Западе гарантий безопасности для Украины, заявил, что принятие её в НАТО маловероятно.