Улан-Удэ, 1 июля, 2023, 17:21 — ИА Регнум. В Бурятии 38-летний местный житель застрелил своего друга, приняв его за медведя. Об этом 1 июля сообщила пресс-служба следственного управления республиканского СК.

СУ СКР по Республике Бурятия Огнестрельное оружие

Уточнятся, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины, которого обвиняют совершении преступлений, которые предусмотрены ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное приобретение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему») и ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Также указывается, что обвиняемый работал в 170 км от села Багдарин Баунтовского района и 16 мая заметил в лесном массиве рядом с рабочим посёлком лося, и, взяв незаконно приобретённый карабин, начал стрелять в животное.

«Лось убежал, напарник пошёл следом, чтобы проверить, но увидел рядом медведя и спрятался в кустах. Обвиняемый также увидел двигавшегося медведя, однако вскоре потерял его из виду. Затем в кустах он увидел силуэт, принял его за медвежий, выстрелил в ту сторону и смертельно ранил напарника, который скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент следователи собрали достаточную доказательственную базу и направили уголовное дело с обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА Регнум, похожий случай произошёл 28 апреля в Приамурье. Там школьник во время игры случайно застрелил друга из охотничьего ружья, хранившееся в сейфе в доме. Ребёнок скончался на месте от сквозного ранения.