Москва, 1 июля, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Актёр Дмитрий Кондрашов умер 1 июля на 26-м году жизни. Наибольшую популярность он получил, сыграв в сериале «Через прицел».

Кадр из видео с канала: Время шоу-бизнеса Дмитрий Кондрашов

Причина смерти не сообщается. Также не разглашается место похорон. О смерти актёра сообщила его агент Мария Усенко.

«Тяжело осознать, что тебя больше нет… Мне трудно принять, что тебя нет, ты есть, ты навсегда в моей памяти, я не успела сделать тебя звездой в кино, теперь ты будешь для меня звездой в небе», — написала она в социальных сетях.

В 2020 году Кондрашов окончил Московский государственный институт культуры. Впервые исполнил роль в фильме в 2017 году, когда сыграл полицейского в картине «Новогодний переполох» режиссёра Кирилла Папакуля. Затем исполнил роли в нескольких фильмах и сериалах, таких как «Ласточка», «Андреевский флаг», «Непрощённый» и других. Кондрашов сыграл молодого боярина в сериале 2021 года «Собор» и медбрата в сериале «Через прицел» о событиях Великой Отечественной войны.