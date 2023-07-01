Минск, 1 июля, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал 1 июля закон, позволяющий запретить работу в республике СМИ из недружественных стран.

Михаил Метцель/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Сообщается, что документ призван усовершенствовать способы защиты национальных интересов Белоруссии в медиапространстве и расширить возможности реакции на недружественные действия в её отношении. Помимо запрета закон также предусмотрел возможность определения особенностей функционирования новостных агрегаторов и правового статуса их владельцев.

«Расширяется перечень оснований для аннулирования свидетельства о государственной регистрации СМИ и ограничения доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию, новостному агрегатору», — говорится в тексте документа.

Он также установил требования к работе владельцев ресурсов, распространяющих программы теле — и радиовещательных СМИ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Лукашенко определил центры принятия решений недружественных стран. Белорусский лидер заявил, что ему «до миллиметра» известны их координаты, и он уже нанёс их на «военные карты». Об этом политик заявил на торжественном собрании в честь Дня независимости республики.

Перед этим президент республики указал, что Белоруссию и весь регион пытаются дезориентировать. Он заявил, что попытки раскачать ситуацию принимаются с целью изменить страны и народы. Лукашенко убеждён, что если бы в России и Белоруссии началась смута, то коллективный Запад незамедлительно воспользовался бы ей.