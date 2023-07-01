Москва, 1 июля, 2023, 15:55 — ИА Регнум. В квартире в центре Москвы обнаружили тело женщины, совершившей самоубийство. Она оставила записку, в которой рассказала, что не смогла пережить предательства. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Mos03.ru Скорая помощь

«В кухне квартиры в переулке Сивцев Вражек в районе Арбат было обнаружено тело 37-летней женщины и предсмертная записка: «Я не выдержала предательства», — рассказал собеседник агентства.

29 июня в полицию обратился владелец одной из квартир в переулке Сивцев Вражек в центре столицы. Он рассказал, что пришёл забрать ключи у квартирантки по имени Елена (имя изменено), которая внезапно решила съехать.

Накануне по телефону женщина объяснила арендодателю, что рассталась со своим 40-летним сожителем и хочет расторгнуть договор. Голос Елены казался очень расстроенным. Владелец квартиры отнёсся с пониманием к сложившейся ситуации и отправился забирать ключи.

Приехав по адресу, он несколько раз позвонил в дверь. Но Елена не открывала, в квартире не было слышно даже шагов. На телефонный звонок женщина тоже не ответила. Тогда владелец открыл квартиру своим ключом и вошёл. Он обошёл все комнаты, женщины нигде не было. Мужчина зашёл в кухню и нашёл там тело и записку.

Полиция начала проверку.