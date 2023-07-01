Чебоксары, 1 июля, 2023, 15:49 — ИА Регнум. В Чувашии во время заплыва Chebswim по Волге произошла трагедия. Утонул прокурор республики Андрей Фомин. Об этом 1 июля сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM

57-летний мужчина участвовал в прохождении дистанции в 2,2 км. На середине дистанции он начал тонуть. Спасатели вытащили прокурора из воды и передали врачам. Однако спасти Фомина не удалось.

По предварительным данным, ему стало плохо с сердцем. В момент заплыва Фомин был в гидрокостюме и со спасательным буем.

Организаторы заплыва утверждают, что все участники прошли медицинский осмотр перед мероприятием и предоставили справки от врача.

Известно, что Фомин ежегодно участвовал в заплыве через Волгу Chebswim. В этом году он планировал проплыть по реке 2,2 км.

Андрей Фомин возглавлял прокуратуру Чувашии с июня 2020 года.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году прокурор Чувашии также принял участие в заплыве через реку Волга, который прошёл в Чебоксарах. Глава республиканского надзорного ведомства впервые переплыл Волгу.

Массовый заплыв через Волгу Chebswim проходит в Чебоксарах раз в год, объединяя любителей плавания на открытой воде не только из Чувашии, но и других регионов страны. В этом году в нём приняли участие более 100 человек, среди которых были как новички, так и постоянные участники мероприятия из девяти городов.