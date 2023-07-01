Варшава, 1 июля, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Ошибочная политика Брюсселя в сфере миграции привела к тому, что сейчас происходит во Франции — к падению в бездну, заявил 1 июля журналистам польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

Сказав, что в Швеции дела обстоят не лучшим образом, он заявил о падении этой страны в бездну, как и Франции, где за ночь сгорело в результате погромов несколько сот домов и несколько тысяч машин, а также разграблены школы и больницы.

«Это — последствия неконтролируемой миграционной политики, которую нас заставляют принять», — заявил Моравецкий.

Он отметил, что Варшава не подчинилась давлению Брюсселя, пытавшегося заставить согласиться на нормы приёма мигрантов.

Если бы Польша поддалась давлению ЕС, пришлось бы сейчас тратить огромные средства за непринятых мигрантов, заявил он, добавив, что не согласился на требования Брюсселя, потому что дорожит уровнем безопасности, существующим в Польше.

Массовые беспорядки во Франции начались 27 июня. Поводом стало убийство полицейским 17-летнего подростка арабского происхождения Наэля Мерзука в парижском пригороде Нантере. Когда в интернете появилось видео с места событий, в ряде городов начались беспорядки.

В ходе протестов задержали почти тысячу человек, пострадали около 250 силовиков. Один протестующий погиб, сорвавшись с крыши во время попытки ограбить магазин.

Как сообщало ИА Регнум, сегодня в Нантере прошли похороны погибшего подростка Наэля Мерзука. Дело об убийстве юноши расследует французская генеральная инспекция национальной полиции.

В Швеции, о которой также упомянул Моравецкий, 28 июня произошёл скандал из-за сожжения Корана во время Курбан-байрама. Акция прошла в столице страны с разрешения городских властей. Акция оскорбила мусульман — об этом заявили во многих странах.

В России также осудили эту акцию: МИД указал на то, что если это на Западе называют демократией, то она не нужна, поскольку оборачивается в итоге произволом и вседозволенностью.