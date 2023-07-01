Москва, 1 июля, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Телеведущей Лере Кудрявцевой стало плохо, когда она послушала интервью актрисы Чулпан Хаматовой со словами поддержки властей Латвии, направленной против советского наследия и русской культуры. Об этом ведущая сообщила 1 июля в Telegram-канале.

Anatoly Lomokhov/Global Look Press Лера Кудрявцева

«Поскольку я запретила себе материться, меня затошнило. Выброса эмоций не происходит, и я держу себя в руках», — написала Кудрявцева.

Она прокомментировала заявления Хаматовой о том, что в России «присвоили» победу в Великой Отечественной войне и акцию «Бессмертный полк». Также актриса поддержала снос памятника советским воинам-освободителям в Риге и заявила, что не может критиковать власти Латвии за демонтаж памятника Александру Пушкину под предлогом, что он угрожает нацбезопасности.

Кудрявцевой сначала не верилось, что Хаматова может сказать такое. В результате телеведущая не смогла удержаться от нецензурных выражений.

Ранее Новый рижский театр отменил спектакль с участием Хаматовой. По данным местных СМИ, она не смогла выучить латышский язык, чтобы сыграть роль.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в поддержку решения латвийских властей снести памятник русскому солдату-освободителю высказалась певица Лайма Вайкуле, за что подверглась серьёзной критике. После этого она пожаловалась, что ей устроили бойкот многие друзья и знакомые в Латвии. Певица заявила, что не понимает причину, и назвала тех, кто перестал с ней общаться, «совками».

Памятник советским воинам-освободителям в Риге снесли в августе 2022 года. 79-метровый обелиск ломали несколько дней. Сотни граждан собрались возле монумента, протестуя против его сноса. Полиция задержала в ходе акции 14 человек.

В мае 2023 года в Риге демонтировали памятник Пушкину. Власти города решили это сделать, чтобы там не собирались в День Победы после сноса памятника воинам-освободителям.