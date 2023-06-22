Вашингтон, 1 июля, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Боевые действия на территории Украины, ужаснее и более жестокие, чем были в Афганистане и Ираке. Об этом рассказали американские наёмники, воевавшие на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщило издание Daily Beast.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

По их словам, обстановка на фронте очень тяжёлая, с российской армией происходят жестокие столкновения.

«Худший день в Афганистане и Ираке — это спокойный день на Украине», — рассказал один из солдат с позывным Бам.

Боец также пожаловался на низкий уровень подготовки украинских военных. По его словам, в рядах ВСУ много «тупых добровольцев», которым нечего делать после боя.

Морской пехотинец Оффенбекер рассказал, что российские военные давят противника артиллерией и танками.

Как сообщало ИА Регнум, по данным газеты The Washington Post, на стороне ВСУ в военных действиях в конфликте на Украине могут принимать участие тысячи наёмников из Соединённых Штатов Америки. В Киеве в начале прошлого года сообщали, что свыше 20 тыс. американских граждан хотят вступить в иностранный легион ВСУ с зарплатой от 500 до 3500 долларов в месяц по контракту на несколько месяцев.

Каждый день в зоне спецоперации погибают сотни украинских солдат. Усилия по проведению контрнаступления ВСУ пока успехом не увенчались. Украинская армия несёт серьёзные потери. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что контрнаступление Украины происходит медленнее, чем ожидалось. Он подчеркнул, что процесс продвижения украинских войск будет очень долгим и «очень кровавым».