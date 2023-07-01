Москва, 1 июля, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Умер бывший первый заместитель начальника Генерального штаба армии России Валерий Манилов. Об этом 1 июля сообщил Клуб военачальников.

Борис Приходько/РИА Новости Валерий Леонидович Манилов

«Валерий Леонидович скончался сегодня после тяжёлой и продолжительной болезни», — сообщил «Интерфаксу» руководитель аппарата клуба Николай Дерябин.

Манилов родился 10 января 1939 года в Тульчине в Винницкой области. Получил образование в Военной академии Генштаба Вооружённых сил России. С 1978 года работал в Министерстве обороны СССР, затем в 1989–1992 годах занимал должности начальника пресс-центра и Управления информации Минобороны СССР. В июле 1993 года был назначен помощником секретаря Совета безопасности России, впоследствии — заместителем секретаря Совбеза. В сентябре 1996 года заступил на должность первого замначальника Генштаба. Ушёл в отставку в июне 2001 года с мотивировкой «по возрасту».