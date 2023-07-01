Москва, 1 июля, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Украинские власти начали готовить города Сумы и Харьков к сдаче. Об этом 1 июля сообщил военный корреспондент Александр Сладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Киев готовит Сумы и Харьков к сдаче. Началась эвакуация крупных предприятий», — написал он.

Сладков также сообщил, что ВСУ начали укреплять вторую линию обороны. Остальные подробности он пообещал сообщить позже.

Как сообщало ИА Регнум, руководство Харьковской области сегодня, 1 июля, сообщило о возможности принудительной эвакуации детей из пяти населённых пунктов Волчанской территориальной общины, граничащей с Россией. Их вместе с родственниками планируют разметить в Харькове.

Кроме того, 29 июня командование ВСУ призвало эвакуироваться население Сумской области, проживающее в приграничных с Россией районах. Это направление назвали «наиболее опасным».