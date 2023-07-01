Кишинёв, 1 июля, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Стрелявшего в аэропорту Кишинёва 1 июля мужчину госпитализировали с тяжёлыми ранениями. Об этом сообщил и. о. генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну.

DUMITRU DORU/EPA/ТАСС Аэропорт Кишинёва

«Стрелявший в аэропорту Кишинева гражданин Таджикистана получил ранения и находится в тяжелом состоянии в больнице под охраной», — заявил он.

Следователи проверяют версию о наличии у стрелявшего сообщников. Мунтяну добавил, что за стрельбу в аэропорту задержанному грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня в аэропорту Кишинёва гражданин Таджикистана открыл огонь из огнестрельного оружия. По предварительным данным, он прибыл в молдавскую столицу из Антальи. В результате стрельбы погибли пограничник и сотрудник службы безопасности аэропорта и получил ранение один из пассажиров. Людей эвакуировали из аэропорта, рейсы временно отложили. Преступника задержал спецназ.

В связи с инцидентом министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко прервала рабочую поездку в Португалию. Она осудила действия, угрожающие безопасности и защите граждан республики, и выразила благодарность властям, принявшим оперативные меры.