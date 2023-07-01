Брюссель, 1 июля, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Гонщик из Нидерландов Дилано ван’т Хофф команды MP Motorsport погиб в результате аварии во второй гонке серии гоночной серии Formula Regional Championship by Alpine (FRECA). Об этом 1 июля сообщила пресс-служба гоночной серии.

Pablo Guillen/Global Look Press Дилано ван’т Хофф

Авария произошла на трассе Спа-Франкоршам в Бельгии в ходе второй гонки серии FRECA перед стартом 24-часового марафона.

Гоночный болид ван’т Хоффа остановился на трассе, и в него на огромной скорости врезался автомобиль гонщика Адама Фитцджеральда, а затем ещё две машины. Фитцджеральд в результате аварии также получил серьёзные травмы.

По данным пресс-службы, из-за дождя и сильного шлейфа брызг избежать трагического происшествия было невозможно.

18-летний ван’т Хофф родился в Дордрехте и в 2021 году стал чемпионом автогонок испанской Формулы-4.