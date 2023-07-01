Москва, 1 июля, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Российская армия нанесла групповой ракетный удар по командным пунктам оперативно-тактической группы «Донецк» ВСУ. Кадры пусков ракет 1 июля продемонстрировала пресс-служба Минобороны во время брифинга официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.

Министерство обороны РФ/РИА Новости Пуск из подводного положения крылатых ракет Калибр

На видео, представленном Минобороны, показали пуски трёх ракет с подводной лодки.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3816862" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Минобороны показало видео пуска ракет по пунктам управления ВСУ

«Нанесён групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк», — сообщил Конашенков.

Он отметил, что ракеты достигли назначенных целей и поразили их. Представитель Минобороны добавил, что за прошедшие сутки ВСУ продолжали безуспешно пытаться наступать на российские позиции.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Конашенков сообщил о высокоточном ударе по месту дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске 27 июня 2023 года. В это время там проходило совещание командования. В результате погибли два украинских генерала, до 50 украинских офицеров и порядка 20 иностранных наёмников и советников.

Один из раненых наёмников позже подтвердил, что удар в Краматорске пришёлся по пункту временной дислокации командования одной из бригад. Он заявил, что там в это время проходила встреча волонтёров с участием журналистов.