Дублин, 1 июля, 2023, 15:16 — ИА Регнум. НАТО принесёт Украину в жертву, если она потерпит поражение, написал ирландский журналист, корреспондент RT Чей Боуз в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, для властей Великобритании и США слово «мир» уже стало неприличным.

«Мрачная реальность в том, что НАТО не переживёт победы России над Украиной, поэтому Украина будет принесена в жертву любой ценой», — написал Боуз.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня в Wall Street Journal вышел материал о том, что ВСУ в ходе контрнаступления не удаётся подойти к российским оборонительным сооружениям. Продвижение не идёт из-за больших потерь, отметило издание.

Председатель объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли заявил о разочаровании американских властей в контрнаступлении. Он пояснил, что реальность — это не «война на бумаге».

После этого главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что его раздражают упрёки в медленном контрнаступлении. Киеву не хватает вооружений, пояснил он. В интервью в интервью The Washington Post он пожаловался на недостаток самолётов у ВСУ.

В этот же день, выступая на брифинге, в котором участвовали многие иностранные журналисты, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Западу в сложившейся ситуации понадобилось заморозить конфликт на Украине, чтобы ВСУ смогли накопить силы. Запад пытается выиграть время.

Именно поэтому Запад пытается провести переговоры по Украине без участия России, отметил глава МИД РФ.