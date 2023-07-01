Владимир, 1 июля, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Дети из семьи во Владимирской области, в которой во время передачи на федеральном канале девочка показала жест о помощи, в настоящее время находятся в безопасности. Об этом сообщила детский омбудсмен Юлия Раснянская.

Кадр из видео

Она добавила, что накануне, 30 июня, с семьёй общались соответствующие органы.

«Мы с уверенностью можем говорить, что дети в безопасности и чувствуют себя хорошо», ― сказала в беседе с РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка.

Раснянская добавила, что организовала дополнительную проверку, но семья находится под контролем аппарата детского омбудсмена в регионе с 2020 года в связи с тем, что родители девочки, бывшие супруги, достаточно эмоционально относятся ко всему происходящему.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня вышел сюжет программы «Мужское и женское», посвящённый разводу Карена Туняна, который оспаривает право бывшей супруги на опеку над младшей девочкой. На кадрах видео старшая из двух дочерей мужчины, когда рассказывала, как сильно любит мать и сестру, несколько раз обхватила большой палец правой руки остальными. Жест, который считается международным сигналом о помощи, ребёнок показал дважды.

На Первом канале сообщили ИА Регнум, что намеренно оставили кадр с жестом девочки в эфире. Так редакторы хотели привлечь внимание к возможному домашнему насилию в семье. Корреспондент заметил сигнал от ребёнка ещё во время записи интервью за несколько дней до эфира.

После этого Следственный комитет организовал проверку. В ведомстве добавили, что при наличии оснований следователи примут меры для восстановления прав и оказания помощи девочкам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Кроме того, на контроль семью взяли органы опеки.

Отец девочек рассказал, он подозревает неладное — мать на протяжении нескольких лет, что идёт судебный процесс, не даёт бывшему супругу видеться с младшей дочерью.