Берлин, 1 июля, 2023, 14:40 — ИА Регнум. США, Германия, Франция и Великобритания почти завершили проект рамочного соглашения с Украиной по гарантиям безопасности для Киева. Об этом 1 июля сообщила газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAZ), ссылаясь на осведомлённые источники.

Whitehouse.gov G7

«В ближайшее время к обсуждению должны быть привлечены страны Группы семи (G7) и ЕС», — говорится в сообщении.

По информации журналистов, авторы документа планируют, что это будет многосторонний договор, в рамках которого каждый участник будет заключать отдельное соглашение, где будет указано о видах помощи Украине. Меры поддержки могут быть в виде финансовых перечислений, поставок оружия, подготовке украинских солдат или помощи в развитии оборонной промышленности Украины.

Рамочное соглашение, как сообщили в издании, будут представлять как «мост» в НАТО для Украины. Но ФРГ продвигает «израильскую модель» поддержки безопасности. Берлин против юридических обязательств перед Киевом и настаивает на том, чтобы в документе говорилось об обещаниях, а не о гарантиях.

При этом, по данным FAZ, советники президента Украины рассчитывают, что страны Запада предоставят Киеву гарантии безопасности до следующего саммита НАТО. Хотя украинское руководство считает рамочное соглашение запасным вариантом, так как надеется на вступление в Североатлантический альянс.

В издании сообщили, что в западных странах также рассматривают вариант вхождения Украины в НАТО с условием, что для этой страны статья Устава альянса о коллективной обороне будет распространяться только на территории, подконтрольные Киеву. Но этот вариант осложняется тем, что линия соприкосновения в зоне конфликта постоянно меняется.

Авторы публикации отметили, что группа стран, во главе которых стоит Великобритания, продвигает вариант членства Украины в НАТО. Германия, США и Венгрия сопротивляются этому и обсуждают соглашение об обеспечении безопасности.

Дату ближайшего саммита НАТО в Вильнюсе назначили на 11–12 августа 2023 года. Зеленский заявил, что не приедет на него, если там Украине не предоставят гарантий вступления в альянс.

Как ранее сообщало ИА Регнум, осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о подаче Киевом заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Он утверждал, что фактически путь в НАТО Украина прошла и доказала совместимость со стандартами альянса.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко в беседе с ИА Регнум, комментируя обсуждение на Запада гарантий безопасности для Украины, заявил, что принятие её в НАТО маловероятно.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что сейчас вступление Украины в НАТО невозможно. Он отмечал, что вначале Киеву необходима «дорожная карта» для «приближения» к натовским стандартам. Глава украинского минобороны Алексей Резников разделяет мнение, что Украине не предложат войти в состав НАТО, пока она ведёт боевые действия. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сроки вступления Украины в Евросоюз будут зависеть от готовности страны к этому. Она добавила, что в этом вопросе нет чётких отрезков времени.

Комментируя намерения Киева, в Кремле напомнили, что именно ориентация Киева на вступление в НАТО стала одной из причин начала военной спецоперации на Украине. В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев также заявил, что Россия не допустит вступления Украины в альянс. По его словам, в таком случае у России появится источник постоянной военной опасности, чего позволить нельзя. В свою очередь, 27 мая заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин назвал одно из условий для мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, для этого Киеву нужно отказаться от вступления в НАТО и Евросоюз.