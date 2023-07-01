Москва, 1 июля, 2023, 13:54 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в зоне проведения спецоперации на двух направлениях Вооружённые силы Украины (ВСУ) понесли новые потери. В общей сложности российские подразделения на запорожском и херсонском направлениях уничтожили до 170 украинских солдат. Об этом 1 июля на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, уточнил представитель оборонного ведомства, на запорожском направлении российские воска отразили атаку украинских военных в районе Пятихатки Запорожской области. Кроме того, в районе Луговского ВС России поразили подразделение 106-й бригады территориальной обороны.

Потери украинской армии за сутки составили: до 140 военных, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, две гаубицы Д-20, а также одна гаубица «Мста-Б».

«На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США», ― сообщил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее, 30 июня, украинские войска продолжали попытки наступления на донецком, краснолиманском, южнодонецком и купянском направлениях. При этом в атаках они потеряли до 380 человек, а также военную технику.

Как сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, 30 июня российские военные провели контратаку на позиции украинской армии на запорожском направлении. Он указал, что морская пехота Тихоокеанского флота вместе с военными из оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» ударили по позициям ВСУ у Великой Новосёлки, Павловки и Владимировки.