ВСУ пытались перейти в наступление на трёх направлениях

Москва, 1 июля, 2023, 13:58 — ИА Регнум. За сутки российские военные отразили на донецком, южнодонецком и запорожском направления 18 попыток атак со стороны украинских войск. Об этом 1 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«На донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено пятнадцать атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Артёмовск, Первомайское, Ласточкино, Водяное и Весёлое Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Военный уточнил, что за это время украинская армия потеряла свыше 265 военных, один танк, две БМП, восемь автомобилей, две гаубицы «Мста-Б» и одно орудие Д-20. При этом у Выемки в ДНР удалось уничтожить склад боеприпасов 54-й мехбригады ВСУ.

На краснолиманском направлении авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы «Центральной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ у Невского, Кременной и Червоны Дибровы в ЛНР, также у Торского в ДНР пресекли деятельность украинской ДРГ.

«За сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — отметил он

Официальный представитель Минобороны указал, что российские войска на южнодонецком направлении отразили две попытки атаки ВСУ у Старомайорского и пресекли деятельность двух украинских ДРГ около Новодаровки и Работино в Запорожской области.

«На запорожском направлении самоотверженными и слаженными действиями российских войск отражена атака противника в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области. Кроме того, в районе населенного пункта Луговское Запорожской области нанесено поражение подразделению 106-й бригады территориальной обороны», — также рассказал Конашенков.

Он добавил, что за сутки ВСУ потеряли здесь до 140 военных, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, две гаубицы Д-20 и гаубицу «Мста-Б».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Конашенков рассказал, что российские военные поразили пункты управления оперативно-тактической группы «Донецк» ВСУ. Военный уточнил, что российская армия нанесла групповой удар по украинским пунктам управления высокоточным оружием наземного и морского базирования.