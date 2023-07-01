Российские войска нанесли удар по пункту управления группы ВСУ «Донецк»
Минобороны РФ сообщило о поражении командных пунктов оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк»
Москва, 1 июля, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Российские военные поразили пункты управления оперативно-тактической группы «Донецк» ВСУ в зоне спецоперации, заявил 1 июля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он сообщил, что групповой удар по украинским пунктам управления российские военные нанесли высокоточным оружием наземного и морского базирования.
«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — сказал Конашенков.
Как сообщало ИА Регнум, глава МИД Сергей Лавров, комментируя действия российских военных на Украине, заявил, что Россия борется не за территории, а за русских людей.
Утром 1 июля ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка: они выпустили по городу ракету AGM-88 HARM американского производства. С начала суток ВСУ выпустили по ДНР 46 снарядов.