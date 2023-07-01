Москва, 1 июля, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Российские военные поразили пункты управления оперативно-тактической группы «Донецк» ВСУ в зоне спецоперации, заявил 1 июля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» Вооруженных сил России по целям ВСУ

Он сообщил, что групповой удар по украинским пунктам управления российские военные нанесли высокоточным оружием наземного и морского базирования.

«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — сказал Конашенков.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3816852" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Российские войска нанесли удар по пункту управления группы ВСУ «Донецк»

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД Сергей Лавров, комментируя действия российских военных на Украине, заявил, что Россия борется не за территории, а за русских людей.

Утром 1 июля ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка: они выпустили по городу ракету AGM-88 HARM американского производства. С начала суток ВСУ выпустили по ДНР 46 снарядов.