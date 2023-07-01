Москва, 1 июля, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Российские войска нанесли удар по хранилищу топлива ВСУ в районе города Запорожье. Об этом 1 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевая работа расчетов гаубиц «Мста-Б»

«В районе города Запорожье поражено хранилище топлива для военной техники объединенной группировки украинских войск «Запорожье», — заявил военный.

Конашенков отметил, что в течение суток российские войска поразили 85 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях и военную технику в 102 районах.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3816851" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Российские войска уничтожили топливохранилище ВСУ у города Запорожье

ИА Регнум 28 июня сообщало об ударах российских военных по объектам нефтепереработки и хранения топлива ВСУ. Воздушно-космические силы России ударили по ним высокоточным оружием, заявил Конашенков. Он добавил, что цели были успешно поражены.

Помимо этого, в тот же день военные нанесли удар по пункту временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в городе Краматорске. Также в районе села Новопавловка ВС России уничтожили склад ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады украинской армии.