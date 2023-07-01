Пекин, 1 июля, 2023, 13:30 — ИА Регнум. В Китае в провинции Цзянси 1 июля прогремел взрыв на химическом заводе. Это произошло около полудня по местному времени (7:00 мск).

Кадр из видео

Завод принадлежит компании Jiangxi Qiantai New Materials. Как сообщило Центральное телевидение Китая, неизвестно, сколько именно человек могло находиться внутри в момент взрыва. Сообщений о пострадавших или жертвах не поступало.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3816850" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Китае прогремел взрыв на химзаводе

Позже в управлении Цзянси по чрезвычайным ситуациям уточнили, что на заводе загорелось силиконовое масло, что стало причиной сильного пожара. К настоящему моменту потушить его не удалось. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Ранее ИА Регнум сообщало о мощном взрыве на химзаводе Ineos Phenol в Техасе. Предприятие находится в городе Пасадена и принадлежит одному из крупнейших производителей фенола и ацетона. На предприятии также производился кумол — бесцветная горючая жидкость, промежуточный продукт при получении фенола и ацетона. Предварительно, в результате взрыва пострадал один человек. Ущерб, нанесённый в результате взрыва и последующего горения токсичных веществ, неизвестен.