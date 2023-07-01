Москва, 1 июля, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Палестины Махмудом Аббасом палестинское урегулирование. Телефонный разговор состоялся 1 июля по инициативе палестинской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

«Палестинский лидер заявил о своей полной поддержке действий российского руководства по защите конституционного строя и правопорядка, предпринятых в ходе событий 24 июня», ― говорится в сообщении Кремля.

Российский лидер в свою очередь поздравил Аббаса и всех палестинцев с праздником Курбан-байрам. Он также подтвердил принципиальную позицию российской стороны в пользу справедливого и устойчивого решения палестино-израильского конфликта на существующей международно-правовой основе.

Кроме того, лидеры двух государств выразили обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие традиционно дружественных российско-палестинских отношений.

Путин и Аббас условились продолжить контакты.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Москва призвала ООН уделить особое внимание ближневосточному урегулированию, в частности, обратить внимание на отношения Палестины и Израиля, обострившиеся на фоне ситуации с мечетью Аль-Акса.

В мае секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл встречу с руководителем Службы общей разведки Палестины Маджидом Фараджем, на которой обсудил вопросы ближневосточного урегулирования, в частности, региональной безопасности в зоне Персидского залива.

24 июня российский лидер в обращении к гражданам заявил, что в стране произошла попытка совершения вооружённого мятежа. Позднее ситуацию удалось разрешить. Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провёл переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. В результате была достигнута договорённость об остановке движения вооружённых лиц по территории России.