Будапешт, 1 июля, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Сегодня мир сотрясается до основания, проходя через тяжёлые испытания, которые сумеют преодолеть только сильные народы, а слабые — погибнут. Об этом 1 июля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе церемонии открытия юридического факультета Национального университета государственной службы в Будапеште, которое транслировал телеканал М1.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

«Мы живём во времена, когда весь мир сотрясается до основания. Мы не являемся исключением, поскольку эпицентр землетрясения находится рядом с нами [на Украине]», — сказал он.

Орбан уточнил, что по соседству с республикой ведутся военные действия, в то время как венгерские границы пытаются пересечь десятки и сотни тысяч мигрантов, в связи с чем страна и её правительство, армия и правоохранительные органы должны быть сильными.

«Наступают времена, когда слабые нации погибнут, а сильные выживут. Поэтому мы должны каждый день укреплять свои линии обороны и правоохранительные органы», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня Орбан заявил, что в Европейском союзе нет ни мира, ни процветания. Он напомнил, что в своё время сообщество создавалось именно для этих целей.

Позднее глава венгерского правительство указал, что продолжение помощи Украине со стороны Евросоюза не поможет ей победить в конфликте с Россией. По его мнению, это только затягивает военные действия.