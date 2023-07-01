Украина, 1 июля, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Подразделения специального назначения группировки «Юг» Вооружённых сил России выявили на соледаро-артёмовском направлении выдвижение трёх штурмовых отрядов украинской армии, что позволило нанести по ним артиллерийский удар. Об этом 1 июля сообщил глава пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

Он рассказал, что противник продвигался в районе посёлков Ягодное и Курдюмовка. Данные об этом передали артиллеристам.

«По переданным координатам местоположения вражеских групп было нанесено огневое поражение средствами артиллерии группировки войск. Противник понёс потери в живой силе и бронетехнике», — сообщил Астафьев.

Глава пресс-центра также сообщил, что российские бойцы сорвали попытки подразделений ВСУ провести разведку боем возле населённых пунктов Раздольное, Степное, Майорское и Новокалиново. Кроме того, боевой расчёт РСЗО «Торнадо-С» нанёс удар по месту временного базирования 93-й механизированной бригады ВСУ под Константиновкой. Противник понёс потери в живой силе, также взрыв уничтожил гаубицу «Мста-Б».

Как сообщало ИА Регнум, ранее командир танкового подразделения 200-й бригады группировки российских войск «Юг» сообщил, что украинская армия изменила тактику боёв. Командование ВСУ посылает в атаки мелкие группы по всей линии фронта с целью рассеять усилия российской армии, но этого не получается благодаря слаженным действиям российских подразделений.

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 28 июня 2023 года сообщил, что украинские подразделения каждый день пытаются прорвать оборону российской армии в районе Артёмовска. Он отметил, что все попытки оказываются безуспешными, но ситуация на том участке фронта остается напряжённой.