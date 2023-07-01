Киев, 1 июля, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Главы четырёх районов Киева уйдут в отставку. Об этом сообщается в опубликованных распоряжениях украинского президента Владимира Зеленского от 30 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Он распорядился уволить глав Подольского, Святошинского, Деснянского и Днепровского районов Киева — Сергея Коваленко, Сергея Павловского, Дмитрия Ратникова и Павла Бабия.

Также лишились должностей глава Белоцерковской районной администрации Киевской области Людмила Мерзлюк, глава Житомирского района Александар Хомич и глава Конотопского района Татьяна Сизон.

Как сообщало ИА Регнум, в Киеве и Киевской области разразился скандал из-за неготовности бомбоубежищ, которую выявила проверка.

4 июня украинский министр стратегических отраслей Александр Камышин заявил, что проверка выявила неготовность в Киеве 44% бомбоубежищ. По данным украинского МВД, четверть всех бомбоубежищ в стране не готова к эксплуатации.

12 июня Зеленский заявил о «неутешительных» результатах проверки состояния бомбоубежищ. Как позже заявила СНБО, бомбоубежища Житомирского района Житомирской области, Конотопского района Сумской области, Белоцерковского района Киевской области непригодны для эксплуатации.