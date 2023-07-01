Москва, 1 июля, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Хакеры разработали вирус, шантажирующий пользователей Android. Как стало известно 30 июня, троян под названием Rasket способен получить доступ к смартфону, чтобы затем вымогать у его владельца деньги.

Иван Шилов ИА REGNUM

Глава российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов рассказал, что вирус распространяется под видом приложения для знакомств, чатов для взрослых или приложений с функцией радар-детектора. Попав на устройство, троян сохраняет все файлы, документы, контакты и данные юзера. После этого владельца смартфона начинают шантажировать и угрожают опубликовать компромат, если он не заплатит пять тысяч рублей.

«К тому же функционал зловреда позволяет в равной степени отнести его к вымогателям, СМС-троянцам и банковским вредоносам. Таким образом, злоумышленники пытаются получить максимальную выгоду», — привели слова Галова «Известия».

Российские пользователи Android также могут столкнуться с троянцами-подписчиками — приложениями, якобы предлагающими купить доступ к определённому контенту. Если человек соглашается на это, с карты начинают ежемесячно списываться деньги, вплоть до нескольких тысяч рублей.

Помимо этого, ещё одной угрозой стали скамерские приложения, которые часто «предлагают подработку». Как рассказал Галов, если открыть такую программу, пользователь сразу попадает на страницу мошенников, где для «получения денег» ему нужно ввести личные данные и оплатить комиссию, и средства тут же уйдут злоумышленникам.

При этом вирусы угрожают не только любителям Android, но и пользователям iPhone. Основные проблемы — скам и фишинг. Это самые распространённые мошеннические схемы. По словам Галова, с точки зрения безопасности и iOS, и Android примерно на одинаковом в целом высоком уровне.

«iOS предназначена для сравнительно небольшой линейки смартфонов, потому компания может долго поддерживать старые устройства. Даже на те смартфоны, которые не получают обновления, могут приходить обновления по безопасности. А Android используют многие производители устройств», — поделился эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что личные данные около 80 млн россиян похитили русскоязычные интернет-мошенники. Как рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, говорящие на русском языке хакеры территориально могут быть в любой стране, но своими целями они всё равно оставляют российских пользователей и структуры. Таких кибермошенников, по утверждению Кузнецова, в русском сегменте теневого интернета около миллиона. Он отметил, что в «облачных» сервисах злоумышленников могут содержаться данные около 80 млн человек, а количество украденных строк превышает 500 млн.

28 июня Тверской суд Москвы заочно арестовал главу департамента киберкомпании F. A. C. C. T. Никиту Кислицина. Российские следователи вменяют ему неправомерный доступ к охраняемой законом информации и вымогательство группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Санкции по этим статьям предполагают до пяти и до семи лет лишения свободы.