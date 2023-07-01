Тбилиси, 1 июля, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Основатель грузинской авиационной компании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили не стал комментировать санкции, которые ранее ввёл в отношении него и его фирмы президент Украины Владимир Зеленский.

Сергей Пивоваров/РИА Новости Самолет прямого регулярного рейса грузинской авиакомпании Georgian Airways Тбилиси — Ростов-на-Дону

Гаиашвили заявил в беседе с ТАСС, что он предпочитает оставить эту тему без комментариев.

«Меня вообще не интересует, кто там что вводит против меня», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Зеленский ввёл санкции против более чем 190 человек, в том числе жителей России, и против 291 компании, включая российские заводы. В это санкционном списке также оказались грузинская авиакомпания Georgian Airways и её руководство, которые в начале июня возобновили свои полёты в Россию.

В начале мая президент России Владимир Путин отменил запрет на полёты в Грузию, что также было положительно расценено грузинской стороной. Разрешения на полёты предоставили российской авиакомпании «Азимут» и грузинской Georgian Airways.

После этого, 1 июля, Georgian Airways включили в составляемый Украиной санкционный список компаний. Также в него включили созданную для обслуживания российских авиакомпаний в Грузии фирму Aero Handling Georgia.