Душанбе, 1 июля, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Мужчина, устроивший стрельбу в международном аэропорту Кишинёва, скрылся от следствия. Об том 1 июля сообщили в Генеральной прокуратуре Таджикистана.

EPA/DUMITRU DORU/ТАСС Спецназ Молдавии в аэропорту Кишинева

Речь идёт о жителе Душанбе Рустаме Ашурове, который проходит по уголовному делу о похищении первого заместителя председателя «Ориёнбанка» Шухрата Исматуллоева.

Как уточнили в ведомстве, организованная преступная группа похитила банкира 23 июня. Следствие считает 43-летнего Ашурова причастным к преступлению. В Генпрокуратуре добавили, что несколько дней спустя после похищения он бежал из страны в Молдавию через Турцию, чтобы потом скрыться в странах Европейского союза.

На границе его попытались задержать, но он выхватил пистолет у одного из сотрудников правоохранительных органов, застрелил двух человек и взял в заложники ещё несколько человек.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня иностранец, которого не пустили в республику, открыл стрельбу в международном аэропорту Кишинёва. Погибли два человека ― пограничник и сотрудник службы безопасности, а также один пассажир получил ранение.

На место прибыл спецназ, который пошёл на штурм. Бойцам полицейской бригады особого назначения «Молния» удалось нейтрализовать агрессора. Мужчина получил ранения, ему оказали медицинскую помощь.

Прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по статье «Террористический акт, совершённый с убийством нескольких человек».

В правительстве Молдавии сообщили, что иностранец начал стрелять во время его сопровождения в стерильную зону для возврата. Он выхватил пистолет у пограничного полицейского и смертельно ранил двух человек.

Позднее установили личность стрелявшего. Им оказался 43-летний гражданин Таджикистана, которому запретили въезд на территорию страны из соображений безопасности.

Начальник департамента информации МИД Таджикистана Шохин Самади сообщил, что министерство через посольство Таджикистана на Украине, которое одновременно представляет интересы республики в Молдавии, запросило у властей Молдавии информацию о гражданстве преступника, устроившего стрельбу в аэропорту Кишинёва.