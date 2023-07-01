Москва, 1 июля, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Собака спасла 17-летнюю жительницу Москвы от нападения насильника. Об этом 1 июля сообщил Telegram-канал «112.

По данным источника, девушка каждое утро выводит свою собаку на прогулку около 08:00 в расположенную рядом с её домом лесополосу, где, как правило, встречает только других владельцев собак, которые знают друг друга в лицо.

«На этот раз ей встретился странный молодой человек, который очень плохо говорил по-русски, зато сразу стал оказывать знаки внимания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что незнакомец стал расспрашивать девушку откуда она и жаловаться на то, что заблудился и хочет попасть в Люберцы. Девушка поздно поняла, что отошла от дома слишком далеко, и тут мужчина начал её крепко хватать и пытаться снять с неё одежду. Москвичка смогла вырваться из рук злоумышленника, но он её догнал и схватил.

«Девушка закричала. Собака, которая до этого игнорировала всё происходящее, словно взорвалась — начала кидаться на насильника и громко лаять. Мужик испугался и дал дёру», — указывается в сообщении.

Добавляется, что затем девушка вернулась домой и рассказала матери о происшествии. Полиция ведёт розыск напавшего на неё, так как пострадавшая дала детальное описание насильника.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня стало известно, что заблудившийся в тайге в Архаринском районе Амурской области мальчик встретил незнакомую собаку, которая отогнала от него диких зверей. Пёс охранял пасеки и пришёл к ребенку, учуяв его. Этим животное спасло мальчику жизнь.