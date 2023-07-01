Москва, 1 июля, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Мобилизованных в ряды ВСУ плохо готовят перед отправкой на фронт, заявил 1 июля сложивший оружие служащий украинской армии Олег Крызынсыр, проходивший подготовку в Латвии.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

Он рассказал, как его забрали на фронт: после того как ему вручили повестку, выяснилось, что он будет проходить подготовку в Латвии. Подготовка иностранными инструкторами длилась месяц, сказал он и задал вопрос, можно ли за такое время научить чему-то мобилизованного.

«На стрельбы нас возили два-три раза, точно не могу сказать. Проводилась в основном теоретическая подготовка, медицина. Инструкторы нам доносили такую информацию, что воспитывали в нас ненависть не только к солдатам, но и в целом к русским», — сообщил он представителям Минобороны РФ.

ВСУ слабо подготовлены к военным полномасштабным действиям, особенно с серьёзным противником, резюмировал он.

Военнопленный добавил, что Запад манипулирует Украиной, и призвал украинских военных прекращать боевые действия и отправляться домой.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3816834" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пленный ВСУ рассказал, как в Латвии готовили мобилизованных украинцев

Как сообщало ИА Регнум, глава американского комитета начальников штабов Марк Милли 30 июня заявил, что Пентагон рассчитывал на более успешное контрнаступление Украины. Он прогнозирует, что попытки продвижения ВСУ будут трудными и долгими.

Как рассказал сложивший оружие украинский военнослужащий Роман Новожилов, в Словении и Латвии иностранные инструкторы при подготовке внушали мобилизованным, что они должны убить как можно больше русских,чтобы Украина «стала свободной».

Привлечённые к подготовке психологи внушали, что солдат ВСУ должен ненавидеть русский народ. Военным давали сильнодействующие медицинские препараты, чтобы они не боялись идти на штурм. Аналогичными впечатлениями поделился военнопленный Руслан Москаль.