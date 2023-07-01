Киев, 1 июля, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против более чем 190 человек, включая россиян, а также 291 юридическое лицо. Соответствующий указ, которым вводится в действие решение о санкциях Совета национальной безопасности и обороны Украины, украинский лидер подписал 1 июля.

Kay Nietfeld/Global Look Press Владимир Зеленский

Среди попавших под ограничения также российские заводы и компании. Рестрикции затрагивают в том числе руководителей предприятий авиастроительной отрасли и научно-технических организаций. В список юридических лиц, помимо российских, также вошли компании из Белоруссии, Грузии и Казахстана.

Под санкции на Украине попала грузинская авиакомпания Georgian Airways и её руководство после возобновления полётов в Россию. Также меры Киева затронули и компанию Aero Handling Georgia, созданную для обслуживания российских авиакомпаний в Грузии.

Отмечается, что деятельность Georgian Airways, направленная на существенную интенсификацию и упрощение транспортного сообщения в том числе для представителей российского бизнеса в Грузии, приводит к повышению рисков образования новых схем обхода санкций, увеличению интегрированности российского бизнеса в грузинскую экономику.

В июне Зеленский ввёл санкции против председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина, других судей КС и ещё ряда граждан, всего в списке 178 человек.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая президент России Владимир Путин отменил запрет на полёты в Грузию. Грузинское правительство положительно расценило этот шаг.

На авиарейсы между Москвой и Тбилиси получили разрешения российская компания «Азимут» и грузинская национальная авиакомпания Georgian Airways.

Первый самолёт из России с момента возобновления воздушного сообщения между Москвой и Тбилиси, прерванного в 2019 году, приземлился в Тбилиси 19 мая. У аэропорта имени Шоты Руставели собрались люди с провокационными плакатами и украинскими флагами. Митингующие требовали прекратить прямое авиасообщение между Россией и Грузией.

При этом летевший этим рейсом один из членов грузинской делегации, которая участвовала в Москве в брифинге на тему возобновления авиасообщения, лидер общественной организации «Солидарность во имя мира» Мераб Чикашвили поблагодарил президента России Владимира Путина, подчеркнув, что люди в Грузии понимают важность возобновления рейсов.

В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «нежелательным» прибывший в Тбилиси самолёт с туристами из России. Она негативно отреагировала на отмену в России запрета на прямые полёты в Грузию. По её мнению, это помешает республике получить статус кандидата на вхождение в ЕС.

Позднее она объявила бойкот авиакомпании «Грузинские авиалинии» (Georgian Airways, бывшее название Airzena) и заявила, что больше не будет пользоваться её услугами.