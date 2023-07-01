ВСУ выпустили ракеты по Бердянскому району Запорожья
Рогов сообщил о попытке обстрела ВСУ ракетами Бердянского района Запорожской области
Мелитополь, 1 июля, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Утром 1 июля украинские военные попытались обстрелять ракетами Бердянский район Запорожской области. Об этом 1 июля сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.
«Около 08:40 (совпадает с мск. — Прим. ред.) нацисты попытались нанести ракетный удар по Бердянскому району», — написал он.
Рогов уточнил, что российские средства противовоздушной обороны успешно отразили попытки атаки ВСУ, сбив обе выпущенные с украинской стороны ракеты.
Глава движения добавил, что одна из них при падении разрушила сарай частного домовладения в селе Троицкое, и подчеркнул, что никто при этом не пострадал.
Как сообщало ИА Регнум, ранее в представительство ДНР в СЦКК рассказали, что утром 1 июля ВСУ выпустили по Ленинскому району Донецка американскую противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM. Обстрел зафиксировали в 07:50 мск.
До этого украинские военные несколько раз обстреляли Донецк, Владимировку и Горловку. По населённым пунктам выпустили в общей сложности 46 снарядов