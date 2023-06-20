Дублин, 1 июля, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Украинских беженцев в Ирландии выселяют из пункта размещения в городе Голуэй. На то, чтобы покинуть монастырь, в котором проживал 41 украинец, им дали 24 часа. Об этом 30 июня сообщила телерадиокомпания RTE.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как уточнила обозреватель телерадиокомпании RTE Салли-Энн Барретт, все беженцы получили уведомление о том, что обязаны покинуть это помещение в течение суток. В качестве причины выселения местные власти назвали закрытие монастыря из-за существенных проблем с пожарной безопасностью.

«Конечно, мы были шокированы, потому что думали, что это место похоже на наш дом», — рассказала одна из украинских беженок, которая жила в монастыре с апреля 2022 года.

Ей предложили альтернативное жильё в городе Корке.

В департаменте по интеграции заверили, что украинцы получат подходящее новое временное жилье в разных частях страны.

За год с небольшим в Ирландию прибыло более 70 тыс. беженцев с Украины. В середине мая на севере Ирландии в городе Банкрана в графстве Донегол подожгли центр для беженцев с Украины. В момент поджога в здании людей не было. Полиция начала поиск виновных.

Как сообщало ИА Регнум, в Евросоюзе растёт число желающих избавиться от украинских беженцев. Так, в Польше за пять месяцев доля граждан, которые поддерживают оказание помощи беженцам с Украины, упала с 62% до 42%. Против размещения беженцев с Украины и обеспечения их питанием за счёт бюджета высказываются 49%. Кроме того, 57% отказались принимать беженцев у себя.

О постепенном ухудшении отношения к украинцам со стороны жителей Польши заявил глава Союза украинцев в этой стране Мирослав Скорка. По его мнению, свою роль играет тот факт, что беженцы не учат не только польский, но и украинский язык, зачастую разговаривая по-русски.

Как заявил координатора отдела противодействия домашнему насилию в польском Люблине Малгожаты Рабчевской, в семьях беженцев процветает пьянство, дети зачастую остаются без надзора, их бьют, плохо кормят. При этом, отмечает он, женщин не останавливают даже уголовные дела, они продолжают пить и не следят за детьми.

В Евросоюзе в марте 2024 года закончится действие директивы о временной защите беженцев с территории Украины. Правительствам европейских стран предлагается разработать совместно с Киевом программу по реинтеграции украинцев, которые хотят вернуться домой.