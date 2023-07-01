Украина, 1 июля, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Украинские войска пытаются наступать малыми группами на артёмовском направлении. Об этом 1 июля рассказал командир танкового подразделения 200-й бригады группировки российских войск «Юг».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Противник пытается мелкими группами наступать по всему фронту, это не сказать, что масштабное наступление, о котором все пишут в новостях, это просто наш фронт, наши усилия (хотят — прим. ред.) рассеять, но у них это не получается», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Военный уточнил, что ВСУ используют для попыток наступательных операций группы численностью до взвода, при поддержке не более чем одного танка и двух БМП.

Танкист отметил, что эти попытки не имеют успеха, и указал, что различные подразделения на этом участке линии боевого соприкосновения работают в слаженном режиме, организовав взаимосвязь с соседними подразделениями.

«Только что работали по радиостанции с их координатами. Ствольная артиллерия, которая у них есть, наведена по одной цели, мы в поддержку их наведены по другой цели, независимо от того, кто это, десантники или мобилизованные полки. ​ Мы одно дело делаем, и взаимосвязь должна быть, и она здесь присутствует в наилучшем виде», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ каждый день осуществляют безуспешные атаки в районе города Артёмовска в ДНР. Он подчеркнул, что этот участок фронта продолжает быть самым напряжённым участком фронта в зоне ответственности ЛНР.

До этого врио главы ДНР Денис Пушилин назвал ситуацию в Артёмовске для российских войск сложной, но контролируемой. Он указал, что украинские силы безуспешно продолжают пытаться атаковать российские позиции.