Николаев, Украина, 1 июля, 2023, 11:06 — ИА Регнум. В Николаеве на Украине прогремел взрыв. Об этом 1 июля сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Николаеве громко», — говорится в сообщении. Телеканал пообещал позднее уточнить эту информацию.

Ранее на территории Николаевской области, а также временно оккупированной ВСУ части Запорожской области объявили воздушную тревогу.

Официальных заявлений от властей не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня в Киеве прогремел мощный взрыв. При этом в городе не объявляли режим воздушной тревоги.

Также 27 июня украинские СМИ заявили о взрывах в Кременчуге и Сумах. Перед этим на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.