Донецк, 1 июля, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Ранним утром 1 июля украинские военные обстреляли Ленинский район Донецка с применением американской ракеты AGM-88 HARM. Об этом 1 июля сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

SSGT. SCOTT STEW Ракета AGM-88 HARM

Отмечается, что обстрел Ленинского района Донецка со стороны украинских войск зафиксировали в 07:50 (совпадает с мск), по городу выпустили одну противорадиолокационную ракету американского производства AGM-88 HARM.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 1 июля несколько раз обстреляли Донецк, Владимировку и Горловку, выпустив по ним в общей сложности 46 снарядов. Украинские военные произвели эти обстрелы с 08:15 до 09:35 мск.

До этого в СЦКК заявили, что украинская армия за сутки 28 раз обстреляла территорию ДНР. Уточнялось, что за это время по территории республики выпустили 174 боеприпаса разного калибра.