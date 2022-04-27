Пермь, 1 июля, 2023, 10:44 — ИА Регнум. В Приморском крае сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в незаконном лишении свободы 14-лентнего подростка. Об этом 1 июля сообщили в региональном следственном управлении СК.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным следствия, преступление 33-летний мужчина совершил 29 июня в посёлке Витязь. Ночью он подъехал к дачному дому, чтобы решить финансовые вопросы со своим знакомым. В это время на улицу вышел 14-летний сын последнего.

Угрожая подростку предметом, похожим на оружие, злоумышленник подвёл подростка к бетонному кольцу и строительными хомутами пристегнул к нему руки мальчика, а сам ушёл.

«В течение двух часов ребенок пытался освободиться, и ему это удалось», ― говорится в сообщении следственного ведомства.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина уже дал признательные показания. Следователи намерены добиваться ареста. Вопрос об избрании меры пресечения решит суд.

Как сообщили в УМВД по Приморскому краю, ранее в полицию обратился 37-летний мужчина с заявлением о том, что ночью его вместе с его 14-летним сыном на базе отдыха в посёлке Витязь незаконно удерживал знакомый с применением насилия, угрожая арбалетом. Мальчика злоумышленник вывез в лес раньше, а потом шантажировал этим обстоятельством его отца, вымогая деньги.

Как сообщало ИА Регнум, в марте мужчина заперся с ребёнком в квартире в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа и при попытке спасателей вскрыть дверь вышел на балкон, откуда выстрелил в воздух.

В заложниках у мужчины оказался его трёхлетний сын. Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали подозреваемого и освободили ребёнка. В отношении жителя Нижневартовска возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ ― «Незаконное лишение свободы, совершённое с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».