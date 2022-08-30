Москва, 1 июля, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Из России на Кубу отправился первый самолёт после возобновления регулярного сообщения между двумя странами, приостановленного в 2022 году. Это следует из информации на сайте международного аэропорта Шереметьево.

Валерий Шарифулин/ТАСС Пассажиры у стоек регистрации в международном терминале С аэропорта Шереметьево

Сообщается, что рейс вылетел в 9:48 по московскому времени 1 июля. В пути пассажиры проведут 13 часов и девять минут. Приземлится лайнер в городе Варадеро в аэропорте имени Хуана Гуальберто Гомеса.

Рейс выполняется авиакомпанией «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») на самолётах Boeing-777. Борт рассчитан на 457 пассажиров.

Как отметил официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков, спрос на билеты колоссальный.

«Нет ни одного места ни в классе бизнес, ни в классе эконом», ― сказал в беседе с РИА Новости Стариков.

Он добавил, что загрузка самолёта полная.

Стоимость билетов на рейсы на Кубу начинается с немногим более 30 тыс. рублей за тариф без багажа.

В настоящее время авиакомпания выполняет два рейса на Кубу каждую неделю.

Как сообщало ИА Регнум, возобновление регулярного авиасообщения между Россией и Кубой в мае анонсировал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он сообщил, что по поручению президента страны первые рейсы на Кубу авиакомпании начнут выполнять с 1 июля.

Чернышенко подчеркнул, что Куба является ключевым партнёром России в Центральной Америке. По его словам, совершенно логично, что нужно развивать свои экономические отношения по всем направлениям.

Как заявил официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков, компания намерена с сентября увеличить количество рейсов на Кубу. Будет введён один дополнительный рейс в неделю в Варадеро

Прямое авиасообщение между Кубой и Россией приостановили из-за санкций в марте 2022 года, из-за чего добраться до Гаваны из Москвы стало возможно только с пересадками.